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Kadirov: 5 yaşındaki Rahim tekrar 4105 şınav çekebilir

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Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Çeçen Schwarzenegger olarak anılan 5 yaşındaki Rahim Kurayev'in 2 saat 25 dakikada 4 bin 105 şınav çekme rekoru resmi olarak tanınmadığı için rekor denemesini tekrarlayabileceğini söyledi.
Kadirov: 5 yaşındaki Rahim tekrar 4105 şınav çekebilir

Çeçenistan Spor Bakanı Musa Hanarikov, Sputnik'e yaptığı açıklamada 5 yaşındaki Kurayev'in 2 saat 25 dakikada 4 bin 105 şınav çektiğini, rekoru Rusya Rekorlar Kitabı'na gönderdiklerini belirtmişti. Kurayev, rekorun Kadirov'a ithaf edildiğini söylemiş, çocuğun şınav çekerken görüntüleri de internete yansımıştı.

Ancak Kurayev daha sonra ‘bazı önemsiz kuşkular' nedeniyle rekor denemesinin kabul edilmediğini ve resmi kayda geçirilmediğini söyledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi olan Kadirov da çocuğun bu denemeyi tekrar yapabileceğine dair şüphesi olmadığını belirtti.

VKontakte hesabından açıklama yapan Kadirov "Rahim 2 saat 25 dakikada 4 bin 105 şınav çekti. Birileri bunun dünya rekoru olarak sayılmadığını yazıp söylüyor, sanırım bu denemeyi tekrar yapması gerek. Rahim'in yeterince enerjisi var ve komisyon üyelerinin saymak için yeterince sabrı olursa bir kez daha 4 bin şınav çekebilir" ifadelerini kullandı.

Kadirov ayrıca Rahim'in tüm dünyada milyonları spor yapmaya teşvik edebileceğini ekledi.

 

 

Diğer yandan Govorit Moskva radyosuna konuşan bir Rusya Rekorlar Kitabı yetkilisi böyle bir rekor kayıt bildirimi almadıklarını belirterek, konuyla ilgili kafa karışıklığını artırdı.

Guiness Rekorlar Kitabı'ndaki son rekor bu yıl ağustos ayında 2 bin 806 şınav çeken Avustralyalı Jarrad Young'a ait. Guiness Rekorlar Kitabı, Rahim'in yaş grubundan çocukların rekorlarını kapsamıyor.

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