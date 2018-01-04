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Kadirov: Sosyal medya hesaplarımı engelleyen ABD'nin İran'a sosyal medya çağrısı yapması ikiyüzlülük

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Kadirov: Sosyal medya hesaplarımı engelleyen ABD'nin İran'a sosyal medya çağrısı yapması ikiyüzlülük
Facebook ve Instagram hesapları ABD hükümetinin yaptırımları nedeniyle kapatılan Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Washington yönetiminin İran'dan sosyal medya yasağını kaldırmasını istemesini eleştirdi.

Telegram hesabından açıklama yapan Kadirov, "Washington, aşırılık yanlısı içerik barındırmadığı sürece bilgi yayma hakkının herkes için olduğunu anlamıyor. Facebook ve Instagram beni engellediğinde sessiz kalan ancak İran hükümetinin protestolar sırasında Instagram ve Telegram'ı engellemesini kınayan ABD ikiyüzlü davranıyor" ifadelerini kullandı.

'FACEBOOK, WASHINGTON KİMİ EMREDERSE ONU ENGELLİYOR'

Facebook'un ifade özgürlüğü sunmadığını, ABD hükümetinin bir aracı olarak faaliyet yürüttüğünü savunan Kadirov, "Washington kimi emrederse, o kişileri engelliyorlar" diye ekledi.

23 Aralık’ta Kadirov’un Instagram ve Facebook takipçileri, Çeçen liderin hesaplarının 'ulaşılamaz' olduğu mesajıyla karşılaşmıştı. Çeçenistan Milli Politikalar, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Cambulat Umarov, konuyla ilgili yaptığı  açıklamada Kadirov’un hesaplarının 'ABD Dışişleri Bakanlığı’nın talimatı üzerine  provokasyon amacıyla gerçekleştirilen siber saldırısı sonucu' bloke edildiğini iddia etmişti.

Daha önce ABD Maliye Bakanlığı, aralarında Kadirov’un da bulunduğu 5 Rusya vatandaşını Magnitskiy Listesi’ne dâhil ettiklerini duyurmuştu.

ABD'nin 14 Aralık 2012'de kabul ettiği Magnitskiy Yasası, insan hakları ihlaline karıştığı iddia edilen Rus vatandaşlarına yönelik vize yaptırımlarını öngörüyor.

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