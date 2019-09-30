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Kadirova'nın ailesi: Hayatını kaybetmeden önce, "Konuşursam yer yerinden oynar" demiş

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AKP Milletvekili Şirin Ünal, Ankara'daki evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Özbekistanlı Nadira Kadirova ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Kadirova'nın ailesi: Hayatını kaybetmeden önce, "Konuşursam yer yerinden oynar" demiş

 

Aile, Kadirova'nın günlüğünün ve ses kaydetme özellikli kulaklığının kendilerine teslim edilmediğini söyledi

Aile üyeleri, 23 yaşındaki Kadirova ilgili delil karartıldığını ve olayda çok fazla çelişki olduğunu ileri sürüyor. Aile, çalışanlardan birisinin Kadirova hakkında, “Günlerdir ağlıyordu. ‘Konuşursam yer yerinden oynar, bu evi de kendimi de yakarım’ dediğini aktardı.

 

BirGün'den Erk Acarer'in haberine göre aile, emniyetten “Şarjör ve silah ayrıydı” bilgisini aldı. Bu önemli. Aktarılanlar şöyle: “Silahın Belçika yapımı 14’lü olduğunu ve şarjör ile ayrı bulunduğunu söylediler.” Fakat hiçbir Belçika yapımı 14’lü, “Mermi namluya sürülse bile” şarjör olmadan çalışmıyor. 1903’te üretimine başlanan silahın özelliklerinden biri de bu güvenlik önlemi.

"Emniyet ağız değiştirdi"

Aile, bu önemli detayın anlaşılmasından sonra, ‘Emniyet ağız değiştirdi’ diyor: “Silah Baretta’ymış dediler.” Ancak Baretta’nın da bir yere dayandığında çalışıp ateş alması mümkün olmuyor. Yani şarjörü takılı olmayan 14’lü de bir yere dayanıp ateş edilen Baretta da işlevsiz.

Kadirova’nın tek mermiyi şarjöre takması da zor görünüyor. Aile bu konudaki şüphelerini de dile getiriyor: “Özbekistan’da polis bile silah taşımaz. Genç bir kadının bilgi sahibi olması, tek bir mermiyi şarjöre yerleştirebilmesi bize çok mantıklı gelmiyor.”

Yine aynı çalışanın aileye aktardıkları arasında şunlar yer alıyor: “Günlerdir ağlıyordu. ‘Konuşursam yer yerinden oynar, bu evi de kendimi de yakarım’ dedi”. Henüz 23 yaşında yaşama veda eden Kadirova’nın ölümünden sonra ortaya çıkan önemli detaylar bunlarla da sınırlı değil.

Günlüğü ve kulaklığı aileye teslim edilmedi

Konuşmasını “Çalıştığı eve eşyalarını toplamaya gittik” diye sürdüren ailenin bu konuda da şüpheleri var: “Bizi odasına sokmadılar. İçinde daha çok defter ve kitap alan 3 koli verdiler. Nadire günlük tutardı, içtiği çayı simidi bile yazardı. Bütün günlükleri bulduk. Ancak kolilerin içinden son dönem günlüğü çıkmadı.”

Evin her yerinde kamera var. Kayıtların çıkıp çıkmayacağı merak konusu. Nadire Kadirova’nın telefonu da aileye teslim edilmedi. Emniyette olması muhtemel. Yine kulaklığı da aileye verilmedi. Aile bireyleri, “Bu özel bir kulaklıktı. İngilizce çalıştığı için bunu almıştı. Her sesi kaydediyordu. Bu bize teslim edilmedi” diyor.

Öte yandan cenazeyi Özbekistan’da teslim alan diğer aile üyeleri genç kadının ayağında da bir yara olduğunu tespit ettiler.

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