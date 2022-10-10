Kadirov’dan güne bombalarla uyanan Ukrayna’ya mesaj: ‘Rusya daha başlamadı’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, bu sabah saatlerinde Kiev başta olmak üzere dört farklı şehirde meydana gelen saldırılarla ilgili konuştu.

Ukrayna, Kırım köprüsünde meydana gelen patlamanın ardından güne bomba sesleriyle uyanırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Eğer topraklarımıza yönelik terör eylemleri devam ederse, Rusya’nın yanıtı, Rusya’ya yönelik tehditlerle orantılı ve sert olacak. Bundan kimse şüphe duymasın” dedi.

Rusya’nın başkent Kiev dahil olmak üzere Lviv, Dnipro ve Odesa’yı hedef alan saldırılarında en az 8 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.

Putin’e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov da bugün Telegram üzerinden bir mesaj yayınlayarak Ukrayna Devlet Başkanı Vlodimir Zelenskiy’i hedef aldı. Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik saldırıların ardından Kadirov, “Rusya henüz tam anlamıyla başlamadı.” sözleriyle gözdağı verdi.

‘KOŞ ZELENSKİY ARKANA BAKMADAN KAÇ’

Kadirov, “Zelenskiy, Kiev ve diğer şehirlerdeki köprülerin zarar gördüğünden şikayet ediyor. O zaman soruyorum. Sen, enayi Zelenskiy. Sana köprüleri vurma izni varken başkalarına olmadığını nasıl düşünürsün?” dedi.

Çeçen lider, “Yedi yıl boyunca sivilleri bombalamanıza, şehirlerin altyapısını yıkmanıza, köprüleri havaya uçurmanıza ve önemli tesisleri hedef almanıza izin verildi ancak kafanıza düşer düşmez aniden kimsenin böyle bir izni olmadığını söylüyorsunuz.” ifadelerinde bulundu. Kadirov, Zelenskiy’i hedef alırken, “Seni uyarmıştık Zelenskiy, Rusya henüz başlamadı. O yüzden şikayet etmeden kaç. Koş Zelenskiy. Arkana bakmadan Batı’ya koş” yazdı.

Çeçen lider daha sonra yeni Rus generale de övgüler dizerken, bu saldırıdan mutluluk duyduğunu dile getirdi.