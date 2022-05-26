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Kadis: Çiftçileri desteklemek için Avrupa Birliği'nden beş milyon avroya kadar toplayabiliriz

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Kadis: Çiftçileri desteklemek için Avrupa Birliği'nden beş milyon avroya kadar toplayabiliriz
Kadis: Çiftçileri desteklemek için Avrupa Birliği'nden beş milyon avroya kadar toplayabiliriz

Kıbrıs, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra pahalılıktan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, çiftçileri desteklemek için Avrupa Birliği'nden beş milyon avroya kadar toplayabilir.

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis, Bakanlığın koyun ve keçi çiftçileri de dahil olmak üzere en çok desteğe ihtiyaç duyan alanları belirlediğini söyledi.

Gün içinde Kadis tarım kuruluşlarıyla istişare edecek ve yarın nihai tekliflerini Bakanlar Kurulu'na sunacak.

Kıbrıslı çiftçilere yönelik destek tedbirlerinin önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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