“Kadraj” isimli fotoğraf sergisi Yakın Doğu Üniversitesinde açıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan “Kadraj” isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, açılışını Büyük Kütüphane fuaye alanında yer alan ve açılışını Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Atamtürk ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın yaptığı Kadraj isimli fotoğraf sergisinde, ağırlıklı olarak Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden 28 öğrencinin çektiği 54 manzara ve portre fotoğrafı sergileniyor.

Yrd. Doç. Dr. Hakan Atamtürk: “Fotoğraflar Öğrencilerin Kendi Hayal Dünyasını Yansıttığı İletişim Araçlarıdır…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hakan Atamtürk, öğrencileri bu tür kulüp etkinlikleri ile bir araya getirmenin sosyalleşmelerine ortam sağladığını ifade etti. “Sergilerde gördüklerimizin etkileri ile büyüleniriz” diyen Yrd. Doç. Atamtürk, bu sergide öğrencilerin çektikleri fotoğraflarla izleyenleri kendi hayal dünyalarına çekiğini dile getirdi. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde bulunan kulüplerle ilgili olarak bilgi de veren Yrd. Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Öğrencilerin ders dışı zamanlarını değerlendirebilmeleri, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlamak, sosyal durumlarının gelişmesine yardımcı olacak hizmetler sunmaya, dinlenme ve eğlenme alışkanlık kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Güvenilir Bir Gelecek İçin Kültür ve Sanat Önemli…”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da açılışta yaptığı konuşmasında, güvenilir bir gelecek için topulumun kültür ve sanatla donatılmasının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Şanlıdağ, sergilerin dünyanın kültür, sanat ve eğitim faaliyetleri olarak değerlendirilebileceğini ifade ederek, “Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde bulunan sosyal etkinlik kulüplerinin öğrencilerin hem sanatsal hem de sosyal yönlerini çıkarmaya imkan tanıyor. Öğrenciler danışmanları ile kendi yetenek ve becerilerini nasıl ifade edebileceklerini öğrenirken farklı bakış açıları geliştirebiliyorlar. Yeni fikirlerin gelişmesine neden olan bu tür sergiler evrensel boyutta sosyal ve kültürel gelişimi de sağlıyor. Sergiye katılan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Hüseyin Aşkaroğlu: “Öğrencileri Eleştirel ve Yaratıcı Biçimde Düşünmeye Teşvik Etmek İstiyoruz…”

Beş yıl boyunca Fotoğrafçılık Kulübü başkanlığını yürüten ve üç yıldır kulüp danışmanlığını yapan Hüseyin Aşkaroğlu ise sergi ile ilgili verdiği bilgide, fotoğraflarda manzara, portre ve günlük yaşamın anlatıldığı sosyal konuları içerdiğini söyledi. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Fotoğrafçılık Kulübü’nde 408 aktif üyenin bulunduğunu belirten Hüseyin Aşkaroğlu, kulüp olarak; fotoğrafçılığa ilgi duyan kişilerin kendilerine özgü bakış açılarıyla, izlenimcilikten anlatımcılığa kendi hayal dünyalarında yeteneklerini ortaya çıkarmak ve bu yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini dile getirdi.