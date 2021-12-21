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‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ Ödül Töreni Merkez Lefkoşa’da Yapıldı

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‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ Ödül Töreni Merkez Lefkoşa’da Yapıldı
‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ Ödül Töreni Merkez Lefkoşa’da Yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, şehrin sanat ortamına canlılık kazandırmak, fotoğraf sanatının yaygınlaşması amacıyla “Lefkoşa’nın Ruhu” kategorisinde düzenlediği ‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni Merkez Lefkoşa’da yapıldı.


LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen ödül töreninde yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi;  jüri tarafından sergilemeye değer bulunan ve ödül kazanan fotoğrafları içeren sergi açıldı. Sergi 25 Aralık cumartesi gününe kadar gezilebilecek.


LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Belediye Meclis üyesi ve Kültür Sanat-Sosyal İşler Komisyonu üyesi Salih Çeliker’in de katıldığı ödül törenine ödül ve sergileme alan fotoğrafçılarla sanatseverler katıldı.


Asu Demircioğlu’nun sunuculuğunu yaptığı gecede LBO yaylı triosu da kısa bir müzik dinletisi sundu.


ÖDÜL ALAN ESERLER 


LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyesi Umut Öksüz, akademisyen-grafik sanatçısı Senih Çavuşoğlu, yönetmen Cemal Yıldırım ve fotoğraf sanatçısı-Instagram fenomeni Altuğ Galip’den oluşan jürinin 65 katılımcının 291 fotoğrafını iki turda değerlendirdiği yarışmada Tevfik Ulual’ın “Rüstem Kitabevi” adlı eseri birinci, Mehmet Gökyiğit’in “Tarihsel Evrim” adlı eseri ikinci ve Ulaş Sönmez’in “Elvan” adlı eseri üçüncülük ödülüne kazandı.  Ramazan Yeşilırmak’ın “Terzi” ve Hüseyin Çekirdek’in “ “İbadet” adlı eserleri de jüri ödel ödülüne layık görüldü. Sergide, 23 fotoğrafçının toplam 42 fotoğrafı sergilenecek.

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HARMANCI: “MERKEZ LEFKOŞA SERGİ SALONU İLK KEZ SANATSEVERLERİ AĞIRLIYOR”


LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Merkez Lefkoşa’daki galeri ve sergi salonunun ‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ sergisi ile ilk kez sanatseverleri ağırladığını ifade ederek yarışmaya katılan tüm fotoğraf sanatçılarına teşekkür etti.


Yarışmayı 2.kez düzenlediklerini ve Lefkoşa’da yaşamı betimlemek üzerine bir yarışma konsepti düşünerek yola çıktıklarını kaydeden Harmancı, süreç içerisinde klasik yerlerden klasik fotoğraflar ortaya çıkmaya başladığını gördüklerini ve önümüzdeki dönem yarışma kapsamının daha da genişletilerek ve güncellenerek yapılacağını söyledi.


Belediyeye Lefkoşa’da bir foto maratonu düzenlenmesi ile ilgili öneriler de geldiğini belirten Başkan Harmancı bu konuda 2022 yılında çalışma yapacaklarını belirtti.


LTB Başkanı Harmancı, “Fotoğrafta insan makine arasından uyumdan ziyade insanın o makine ile ne gördüğü, ne betimlediği önemli. Lefkoşa’mızda fotoğraf sanatçıları için bulunmaz mekanlar, değerler ve kareler var. LTB olarak bu fotoğrafları hizmet binalarında, yurtdışı tanıtım çalışmalarında, web sitesindeki tanıtımlarda kullanıyoruz. Bu fotoğraflar bizim için bulunmaz bir hazine. Gelecek yıllarda yarışmayı telefondan profesyonel makinelere kadar uzayan geniş araç skalasını da şartnameye dahil ederek düzenleyeceğiz. Hem katılanlara, hem sergileme alanlara hem ödül alanlara hem de teşvik verenlere teşekkür ediyorum.” dedi. 

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SERGİ 25 ARALIK CUMARTESİ SAAT 13.00’E KADAR AÇIK OLACAK


Dün açılan sergi 25 Aralık’a kadar hafta içi mesai saatleri içerisinde ve Cumartesi günü ise saat 13.00’e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.  

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