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Kadri Fellahoğlu: “Aday değilim!..”

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Lefkoşa Belediye Başkanlığı için günlerdir ismi kulislerde dolaşan Kadri Fellahoğlu, yaptığı açıklamada, aday olmadığını belirtti.
Kadri Fellahoğlu: “Aday değilim!..”

Taner ULUTAŞ

Lefkoşa Belediyesi eski başkanı, CTP eski Milletvekili Kadri Fellahoğlu, Detay Gazetesine yaptığı açıklamada, “İsmimin başkan adayı olarak dolaştığını ben de duydum. Özellikle Lefkoşa’nın belli kesimlerinde süreli olarak başkan adayı olduğumun dile getirildiğini bana söylüyorlar. Tabiki beni bu göreve layık görenlere teşekkür etmek isterim. Ancak ben partimin aldığı karar sonrasında adaylığı düşünemem” dedi.

Kadri Fellahoğlu, açıklamasına devamla, "Partim, Lefkoşa Belediyesi başkanlığı için Mehmet Harmancı’yı destekleyeceğini açıkladı. Ve parti adayını deklere etmedi. Bu noktada bana partimin aldığı karara uymam gerekir. Ben partimin rozeti altında Milletvekilliği de Lefkoşa Belediye Başkanlığı da yaptım. Her devrede partimin aldığı kararlara uydum. Bugün de parti disiplini çerçevesinde partimin aldığı karara uyarak Lefkoşa Belediye Başkanlığı için aday olmam” ifadesinde bulundu.

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