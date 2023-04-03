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Kadri Şevket Davman hayatını kaybetti

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Kadri Şevket Davman hayatını kaybetti
Kadri Şevket Davman hayatını kaybetti

Alsancak'ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf'ın Mandria köyünden olup Alsancak'ta ikamet eden Kadri Şevket Davman,  hayatını kaybetti.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Cenazesi yarın (04 Nisan 2023)Salı öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığı’na defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun.” ifadelerine yer verildi.

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