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Kafa travması var..durumu ciddiyetini koruyor

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Yılmazköy yakınlarında dün akşam meydana gelen ve Elliot Simbarashe Kanofema ile Dean Marufa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği büyük kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tınashe Bvepfe’nin durumu ciddiyetini koruyor.
Kafa travması var..durumu ciddiyetini koruyor

Yılmazköy yakınlarında dün akşam meydana gelen ve Elliot Simbarashe Kanofema ile Dean Marufa’nın olay yerinde hayatını kaybettiği büyük kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tınashe Bvepfe’nin durumu ciddiyetini koruyor. Kazada hafif yaralanan Abdullah Sadık ise; acil serviste yapılan gerekli müdahalelerin ardından taburcu oldu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tınashe Bvepfe’nin hala yoğun bakımda olduğunu ifade eden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yrd. Sonuç Büyük, “Hastanın kafa travması var. Makineye bağlı. Durumu ciddi” dedi.

Lefke Avrupa Üniversitesi kazada hayatını kaybeden Elliot Simbarashe Kanofema, Dean Marufa ve Electıous Vhere için başsağlığı dilendi. Kazadan ve gençlerin ölümünden dolayı büyük üzüntü içinde oldukları ifade edilirken, ölenlerin yaslı ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı dilendi. Kazada ağır yaralanan ve tedavisi hala devam eden Tınashe Bvepfe için ise en erken zamanda sağlığına kavuşması temennisinde bulunuldu.

Kaza nasıl olmuştu?

Yılmazköy yakınlarında dün akşam saat 20.00 sıralarında gerçekleşen kazada, Elliot Simbarashe Kanofema (E-22, Zimbawe, Öğrenci) yönetimindeki ZLZ 634 plakalı araç, Güzelyurt istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada viraja geldiği an direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarpmış, olay yerinde iki kişi hayatını kaybetmişti.
Kazanın meydana gelişinden takriben 10 dakika sonra, aynı istikamette giden, Abdullah Sadık (E-67), yönetimindeki LA 951 plakalı araç, önceden bariyerlere çarpan ZLZ 634 plakalı araca arkadan çarpmış, Abdullah Sadık, kazada hafif yaralanmıştı.

İlk tespitlere göre, aşırı süratle bariyerlere çarpan ZLZ 634 plakalı araç sürücüsü Elliot Kanafema ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Dean Marufa (E-23), araçtan savrularak olay yerinde yaşamlarını yitirdiği açıklanmıştı. Kazada ağır yaralanan ZLZ 634 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Electıous Vhere (K-22) ve Tınashe Bvepfe (E-25) ile 10 dakika sonra kaza yapan araca çarpan arabanın sürücüsü, hafif yaralanan Abdullah Sadık Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

 

 

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