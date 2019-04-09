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Kafalar karışık: AKP'den iki farklı YSK açıklaması

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AKP YSK Temsilcisi Özel: 'Tam kanunsuzluk' başvurusunda bulundukAKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Başvuru gerçekleşmedi
Kafalar karışık: AKP'den iki farklı YSK açıklaması

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul'da usulsüzlüklerin olduğunu iddia eden AKP'n,n, seçimlerin yenilenmesi için itiraz 'tam kanunsuzluk' başvurusunun yaptığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan AKP YSK Temsilcisi Recep Özel  “AK Parti, Büyükçekmece başvurusu ve İstanbul’da tam kanunsuzluk başvurusunun birlikte görüşülmesini istedi” dedi.

Ancak partinin seçim işlerinden sorumlu başkanı Ali İhsan Yavuz, başvurunun henüz gerçekleşmediğini bildirdi.

 

Ali İhsan YAVUZ@aliihsanyavuz54

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hususunda yapmayı düşündüğümüz başvuru, henüz gerçekleşmemiştir. "Başvuruda bulunuldu" şeklindeki haberler doğru değildir. Söz konusu bu olağanüstü itiraz yolunu önümüzdeki günlerde kullanmayı düşünüyoruz.

 

 

 

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