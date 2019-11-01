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Kafasına Keserle Vurup Komaya Sokmuştu! Tutukluluğu 6 Gün Uzatıldı

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Kafasına Keserle Vurup Komaya Sokmuştu!Tutukluluğu 6 Gün Uzatıldı
Kafasına Keserle Vurup Komaya Sokmuştu! Tutukluluğu 6 Gün Uzatıldı

29.10.19 tarihinde, saat 21.30 raddelerinde Gazimağusa’da evinin bahçesine girerek kendisine küfür ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu A.M nin başına keser vurup kafatasının kırılmasına neden olan E.S polis tarafından tutuklanmıştı. Şikâyetçi A.M ise Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Noroloji servisinde müşahede altına alınmıştı.

Zanlı 30.10.19 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün süreyle tutukluluk temin edilmişti. Zanlı bugün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına yeminli şahadet veren tahkikat memuru Şükrü Hafız olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Şikâyetçinin aldığı darbe sonucu halen hastanede yatmakta olduğunu, hayati tehlikesinin devam ettiğini ve mesele ile ilgili alınacak ifadelerin de olduğuna değinen Hafız, zanlı aleyhine 6 gün ek tutukluluk verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 6 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi

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