Kafasını kuma gömen devekuşu paylaşan Ali Babacan'dan 'Sedat Peker' göndermesi: Orada kimse var mı, dizinin 7. bölümü çıktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından kafasını kuma gömen devekuşu çizimi paylaştı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bugünkü açıklamalarına isim vermeden göndermede bulunan Babacan, "Orada kimse var mı? Dizinin 7. bölümü çıktı." ifadesini kullandı.

Babacan paylaşımında, "Yeni itham ve iddialar var ve yine ilgililer sessiz. Yetkililerin harekete geçmesi için daha ne olması gerekiyor?" düşüncesini dile getirdi.