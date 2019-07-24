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Kafatasının bir parçası alınan Rus boksör Dadaşev hayatını kaybetti (Video)

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Porto Ricolu rakibi Subriel Matias'la karşı karşıya geldiği mücadelede başına aldığı darbeler sonucu beyin ameliyatı geçiren ve kafatasının bir parçası alınan Rus boksör Maksim Dadaşev tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kafatasının bir parçası alınan Rus boksör Dadaşev hayatını kaybetti (Video)

Rus basınında yer alan haberlere göre Rus boksörün kalbi, ameliyat sonrası süreci kaldıramadı ve Dadaşev, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 

 

Dadaşev, Matias'la mücadelesi sırasında başına çok sayıda darbe alarak beyin kanaması geçirmişti.

Doktorlar, benzer bulgulara sahip hastaların iyileşme oranı dikkate alındığında Dadaşev'in iyileşme şansının yüksek olduğunu belirtmişti.

 

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