Kafatasının bir parçası alınan Rus boksör Dadaşev hayatını kaybetti (Video)

Rus basınında yer alan haberlere göre Rus boksörün kalbi, ameliyat sonrası süreci kaldıramadı ve Dadaşev, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Dadaşev, Matias'la mücadelesi sırasında başına çok sayıda darbe alarak beyin kanaması geçirmişti.
Doktorlar, benzer bulgulara sahip hastaların iyileşme oranı dikkate alındığında Dadaşev'in iyileşme şansının yüksek olduğunu belirtmişti.
¡Nuevamente Matias y Dadashev nos regalaron un round explosivo! #BOXEOxESPN
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.