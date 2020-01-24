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Kafede telefonla konuşurken Kanal İstanbul'u eleştiren gazeteci gözaltına alındı

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Kafede telefonla konuşurken Kanal İstanbul'u eleştiren gazeteci gözaltına alındı
Kafede telefonla konuşurken Kanal İstanbul'u eleştiren gazeteci gözaltına alındı

Muğla'da bir kafede telefonla konuşan gazeteci Y.K. ‘hükümeti eleştiremezsin’ denilerek polise ihbar edildi. Şikayet üzerine 'devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan deneyimli gazeteci emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Kafede telefonla konuşan gazetici 'hükümeti eleştirdiği' için gözaltına alındı.

Sözcü'nün haberine göre olay, 22 Ocak Çarşamba günü saat 12.30 sıralarında, Muğla merkez Cumhuriyet Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Ulusal bir haber ajansında uzun yıllardır görev yapan Y.K., kafede otururken, bir gazeteci arkadaşıyla, telefonda hükümetin Libya ve Suriye politikasını, Kanal İstanbul projesini ve İzmir'de Alevi evlerinin işaretlenmesiyle ilgili konuşmaya başladı.

Hükümetin çalışmalarını eleştiren Y.K.'ya, bu sırada yan masada oturan iki kişi tepki gösterdi. Y.K. ile kendisine hükümeti eleştirmemesini söyleyen iki kişi arasında tartışma başladı. Tartışmadan bir süre sonra kafeye gelen bir polis ekibi,Y. K.’yı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Y.K. hakkında ‘devlet büyüklerine hakaret’ten işlem yapıldı. Y.K. da tartıştığı kişiler hakkında kendisine hakaret ettikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. İfadesi alınan Y.K., savcının talimatıyla serbest bırakıldı

‘DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET EDEMEZSİN’

Eleştiri hakkını kullanmasının ‘hakaret’ olarak algılanmasına şaşırdığını belirten Y.K. başına gelenleri şöyle anlattı:

“Muğla'da oturan bir yakınımı ziyarete gelmiştim. Kafede onu beklerken bir gazeteci arkadaşımla telefonda konuşuyorduk. Suriye'de yürütülen harekatın başında beri kaç askerin şehit olduğunu sordu. Bu konu hakkında konuşurken Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi eleştirdim. Ardından da Kanal İstanbul projesinin de bir hata olduğunu, milletin sırtına yeni bir ekonomik yük olduğu eleştirisinde bulundum. Bu sırada yan masadaki iki kişi ile bu nedenle tartıştım.

Bana, “Devlet büyüklerine hakaret edemezsin” ve “AK Parti’ye ve seçilmişlere karşı böyle konuşamazsın” dediler. Ben de konunun kendilerini ilgilendirmediğini, kimseye hakaret etmediğimi söyledim. Kafedekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi. Ancak kısa süre sonra gelen polis ekibi hakkımda şikayet olduğunu söyledi. Emniyete gidip ifade verdim.”

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