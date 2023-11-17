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Kafede yakalandı... Uyuşturucuyu iç çamaşarına gizlemiş...

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen Vatan Operasyonunda tutuklanan C.K.O, C.M.U, I.S.O, S.N.E ve K.S.U mahkemeye çıkarıldı.
Kafede yakalandı... Uyuşturucuyu iç çamaşarına gizlemiş...

Polis memuru Serkan Sakallı mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Kasım 2023 tarihinde alınan bilgide A.H.B'nin evinde uyuşturucu olduğunu öğrendiklerini söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa’daki evinde arama yaptıklarını, 6 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi.

Polis, 14 Kasım’da zanlının uyuşturucuyu teslim aldığı noktayı polise gösterdiğini, şubeye geri dönerken, kafede oturan C.K.O'yu tanıyıp, kendisine uyuşturucu verdiğini anlattığını söyledi.

Polis hemen harekete geçtiklerini, C.K.O'yu kafede yakalayıp, üzerinde arama yaptıklarını belirtti. Polis,  yapılan aramada C.K.O'nun iç çamaşırının içerisinde 3 ayrı naylona sarılı 6 gram hintkeneviri bulunduğunu açıkladı. 

Polis, daha sonra  C.K.O'nun Gönyeli’deki evine gittiklerini, o esnada diğer 4 zanlının da evde tespit edildiğini açıkladı. 

Polis, zanlıların birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada 350 gram ağırlığında hintkeneviri,400 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin TL nakit para bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, evde ayrıca uyuşturucu paketlemede kullanılan birçok malzemenin de ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlıların uyuşturucu maddeleri 7 Kasım 2023 tarihinde aranan bir şahıs aracılığı ile Güney Kıbrıs’tan ithal ettiklerini tespit ettiklerini söyledi. 

Zanlı Bakar ile diğer 5 zanlının mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu 3 günde 13 kişiyi sorguladıklarını, 5 ifade temin ettiklerini açıkladı. Polis, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını belirtti. Polis, zanlılara ait 6 adet cep telefonunun incelenemeye alındığını belirtti. 

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan  2 şahıs olduğunu belirterek, zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 

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