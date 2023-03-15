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Kafein ile ilgili çarpıcı bulgu: Tip-2 diyabet riskine…

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Yapılan bir bilimsel araştırmada kafeinin obezite ve tip-2 diyabet riskini azalttığı belirlendi.
Kafein ile ilgili çarpıcı bulgu: Tip-2 diyabet riskine…

İngiltere’de yapılan bir araştırma kafeinin bazı hastalıkların oluşma riskini azalttığını ortaya çıkardı…

Bilim insanları kandaki kafein oranının yüksek olmasının vücutta taşınan yağın azaltılmasına sebebiyet verdiğini ve tip-2 diyabet riskini azalttığını tespit etti. BMJ Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan araştırmada, bu konu üzerine daha detaylı incelemeler yapılması gerektiği de belirtildi.

Araştırmayı yapan ekipte yer alan Exeter Üniversitesi’nde görevli Dr. Katarina Kos, “Araştırma, kandaki kafein oranının yüksek olmasının potansiyel faydalarını ortaya koydu. Fakat bu araştırma sonucunda daha çok kahve içilmesi gerektiğine dair bir sonuç çıkmıyor” dedi. Kos, “Şekerli ve yağlı kafeinli içecekler tüketmek ise bunun yarattığı pozitif etkiyi azaltır” dedi.

Bilim insanları daha önce yapılan ve günlük ortalama 70-150 miligram kafein tüketilmesinin faydaları üzerine bir araştırmadan yola çıkarak incelemelerde bulunulduğunu açıkladı. Bilim insanları bazı genler üzerinde inceleme yaptıklarını ve kafein metabolizmasının hızının etkilerini mercek altına aldıklarını açıkladı.

Uzmanlar kafeinin metabolizmayı hızlandırdığını, yağ yakmaya yardımcı olduğunu ve iştahı azalttığını açıkladı.

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