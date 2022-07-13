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Kafeinin cilt üzerindeki etkisi

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Sabah güne başlarken kahve içmek artık günlük rutinler haline geldi. Verdiği enerji ve yoğun lezzetiyle hayatımızın vazgeçilmez parçası olan kahve, cilt bakımında sıkça kullanılıyor. Peki kafein, cilde gerçekten ne kadar fayda sağlıyor?
Kafeinin cilt üzerindeki etkisi

Son yıllarda cilt bakım ürünlerinde yeni içerikler kullanılmaya başlandı. Özellikle yiyecek olarak tükettiğimiz besinler, cilt bakım ürünlerinde vazgeçilmez oldu.

"İÇECEKTEN CİLT BAKIMINA GEÇİŞ"

Sabahları güne enerjik başlamak için içtiğimiz kahvenin içerisinde bulunan kafein, cilt bakımı ve kozmetik sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Serumdan nemlendiriciye pek çok bakım ürünün içeriğinde kullanılan kafeinin güzelliğinize ve cilt sağlığına etkilerini öğrenmeye ne dersiniz? 

"CİLDE FAYDALARI"

İçerisinde kafein bulunan cilt bakım ürünlerinin pek çok faydası bulunuyor;

 UV ışınlarından koruyor.

Göz çevresindeki koyu halka görünümünün azalmasını sağlıyor.

Cilde canlılık katıyor.

Peeling olarak kullanıldığında cildin yüzeyindeki ölü deriden arınmasını sağlıyor.

Cildin sıkılaşmasına yardımcı oluyor.

"KAFEİN NELERDE VAR?"

Kafein en çok selülit kremlerinde, peeling jellerinde, sıkılaştırıcı ve inceltici kremlerde ve göz kremlerinde kullanılıyor.

"NE KADAR KALICI SONUÇLAR ALABİLİRSİNİZ?"

Kafeinin pek çok faydası olsa da ciltteki etkisinin kısa süreli olduğunu hatırlamakta fayda var. Kafein, kısa vadede cilt sorunlarını çözmez, kırışıklıklara veya gözaltı torbalarına kalıcı bir etkide bulunmaz. Kafeinden tam anlamıyla fayda sağlamak için kafein içeren ürünlerle birlikte başka ürünleri de cilt bakım rutininize dahil etmelisiniz.

"DOĞRU MİKTARDA KULLANIN"

Kafein, hassas ciltlerde kan akışının artmasına ve kızarıklığa yol açabilir. Bu nedenle kafein içerikli cilt bakım ürünlerini kullanırken az miktarda ürünü cildinizin küçük bir bölgesinde deneyin. Kızarma veya iritasyon olmadığı takdirde, kafein içerikli ürünleri cilt bakım rutininize dahil edebilirsiniz.

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