  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Kaftancıoğlu: AKP İstanbul'u tekrar kaybettiği an dağılır

»
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin ikinci kez İstanbul'u kaybetmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen gücün sonlanacağını ve AK Parti'nin dağılacağını savundu.
Kaftancıoğlu: AKP İstanbul'u tekrar kaybettiği an dağılır

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin ikinci kez İstanbul'u kaybetmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen gücün sonlanacağını ve AK Parti'nin dağılacağını savundu. Kaftancıoğlu, "AKP, kaybedeceği bir seçime girmez" diyerek 23 Haziran’a kuşkuyla yaklaşanlara şu yanıtı verdi: "Kazanacaklarını bildikleri için değil, yüzde 1 de olsa şanslarını tekrar denemek için iptal ettirdiler."

Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'ın sorularını yanıtlayan Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal ettirme stratejisinin seçmene yansımasını değerlendirdi.Kaftancıoğlu, "AKP’nin yaptığı şey bir strateji değil, sandık darbesidir. Henüz elime ölçüm sonuçları ulaşmadı ama sahadan edindiğim izlenime göre AKP’nin seçimi iptal ettirmesi İstanbul halkında beklenenden daha fazla kararlılığa, 'bunu bile yaptılar' duygusuna evrildi. Daha önce yaptırdığımız bazı ölçümlerde, 'Ekrem İmamoğlu kazanmıştır ve bunu daha fazla uzatmanın manası yoktur' duygusu öne çıkıyordu. Seçimin iptal ettirilmesi İmamoğlu’nun daha fazla sahiplenilmesiyle, bu sahiplenmedeki kararlılıkla vücut buldu" dedi.

 

Toplumda yaygın olan "Tekrar kaybedecekleri bir seçimi neden iptal ettirsinler?" sorusuna yanıt veren Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"Mutlaka 'bildikleri, planladıkları bir şey var ki seçimi iptal ettirdiler' iddiasına katılmıyorum. AKP ve Siyasal İslâm, İstanbul seçimlerinin kendileri açısından varlık-yokluk meselesi olduğunun farkındaydı. İstanbul’u kaybederek hem siyasi hem de ekonomik açıdan yok olduklarını, yok olacaklarını gördüler. Bana göre onlar açısından meselenin siyasi kısmı ekonomik kısmından daha önemli. Seçimi iptal ettirmeleri, yok olmayı kabullenmek yerine bir kez daha şanslarını denemenin, fırsat yaratma yolunu aramanın sonucudur. 31 Mart’ta kaybettiler ama kaybetmeyi, kaybı kabullenmeyi bilmiyorlar. Kesinlikle kazanacakları için iptale başvurmadılar. Yüzde yüz kaybetmişlerdi, şimdi ise 'belki yüzde 1, 2 veya 3 ihtimalle kazanırız' beklentisinin sonucudur iptal ısrarı."

'ERDOĞAN'IN ETRAFINDAKİLERİ YANINDA TUTMAK İÇİN İSTANBUL'A İHTİYACI VAR'"İstanbul’un ekonomik ve idari rantı çok önemli" diyen Kaftancıoğlu, "Ama bundan çok daha önemli olan, İstanbul’un sembolik ve siyasi anlamı. Çünkü İstanbul’u kazanan siyasetler, bir sonraki süreçte Türkiye siyasetinde güçlü bir biçimde var olmuşlardır. Keza geçmişten bu yana, bir siyaset için İstanbul’u kaybetmek çöküş anlamına gelmiştir" dedi ve şöyle devam etti:

 

"Emin olun AKP ve özellikle Cumhurbaşkanı için de aynı anlam söz konusudur. O yüzden 31 Mart sonuçları kabullenilmemiştir. Sizin de gözlemlediğiniz gibi Erdoğan kendi kitlesinde neredeyse 'yarı tanrısal' olarak görülen gücünü koruyabilmek için kaybetmediğini göstermek zorunda. Nitekim 31 Mart sonrasında etrafındakilere durun, nereye dağılıyorsunuz demek zorunda kaldı. Çünkü seçim sonucunu gören etrafındakilerin bir anda gevşeme, dağılma duygusuna girdiğini hissetti. Erdoğan’ın etrafındakileri yanında tutmak için İstanbul’a ihtiyacı var.

AKP İstanbul’u tekrar kaybettiği an çil yavrusu gibi dağılır. Çünkü onları çok uzun zamandır bir arada tutan tek şey Tayyip Erdoğan’ın yenilmezlik duygusu ve yarı tanrısal olarak algıladıkları siyasi gücü. İstanbul’u tekrar kaybettiklerinde o güç kaybolacak. Onları bir arada tutan bir diğer şey ise, ne yazık ki yıllardır oluşturdukları ekonomik rant. Bu rantı da yitirdiklerinde nasıl dağılacaklarını göreceksiniz."

'MHP'YLE İLGİLİ BİR ŞEY SÖYLEME İHTİYACI DUYMUYORUM'Seçimin iptal ettirilmesinin Ekrem İmamoğlu’nun daha fazla sahiplenilmesine yol açtığını söyleyen Kaftancıoğlu, "'Her şey çok güzel olacak' cümlesinin taşıdığı duyguyu anlamadıkları sürece, siyasal alanda da var olma şansları yok" görüşünü dile getirdi.

Kaftancıoğlu, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesinin ise Kürt seçmenin oy verme davranışını değiştirmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Kaftancıoğlu, "MHP’yle ilgili bir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum. Çünkü uzun zamandır AKP’nin koltuk değneği olmanın ötesinde hiçbir işlevi yok. AKP’yle beraber Türkiye siyasi tarihinde yerlerini alacaklardır" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Hangi İslam coğrafyasına bakarsanız Müslümanlar eziliyor"12 Mayıs 2019 Pazar 14:41
  • CHP'den Binali Yıldırım'a yanıt: İmamoğlu'nun mazbatası çalındı12 Mayıs 2019 Pazar 14:34
  • Bülent Arınç: İmamoğlu sempatik tavırlar sergiliyor12 Mayıs 2019 Pazar 11:33
  • Her şey çok güzel olacak diyen Cahit Berkay’a ödülünü vermediler11 Mayıs 2019 Cumartesi 23:03
  • Bahçeli, İmamoğlu'nun "Her şey güzel olacak" sloganını eleştirdi: Yerin dibine batsın sizin güzelliğiniz11 Mayıs 2019 Cumartesi 22:10
  • Kılıçdaroğlu: Hürriyet’i basan kişi AKP Londra temsilcisi oldu11 Mayıs 2019 Cumartesi 21:47
  • Bahçeli'ye cevap Can Yılmaz'dan geldi: Ben Cem Yılmaz’ı kardeşim gibi severim...11 Mayıs 2019 Cumartesi 16:11
  • Nihat Hatipoğlu Acun Ilıcalı'ya aşkını ilan eden erkek seyirciye ne diyeceğini bilemedi (video)11 Mayıs 2019 Cumartesi 15:16
  • MHP Lideri Devlet Bahçeli: Öcalan avukatıyla görüşsün11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:29
  • Genişlemeden sorumlu AB komiseri Hahn: YSK’nın gerekçeleri ‘güldürü’ gibi11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti