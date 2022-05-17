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Kaftancıoğlu: Atatürk Havalimanı "Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekmek için" kapatılıyor

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Atatürk Havalimanı'nda bugün saat 11:00'da toplanma çağrısı yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun havalimanına girmesi polis tarafından engellendi.
Kaftancıoğlu: Atatürk Havalimanı "Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekmek için" kapatılıyor

Atatürk Havalimanı önünde basın açıklaması yapan Canan Kaftancıoğlu, havalimanı projesine neden karşı olduklarını şu sözlerle anlattı:

"Atatürk Havalimanı'nın katlederek, nasıl ihanet içinde çetelerin olduğunu gösterecek ve iş makinelerinin olduğu yerde size açıklama yapacaktık. Ama ne yazık ki suçluları koruyan bir anlayış olduğu için bu açıklamayı yapmamıza izin vermediler.

"Atatürk Havalimanı planlamasının alanının tamamı birinci derece deprem bölgesi. İstanbul'un deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak, deprem anında ne büyük ihtiyaç olduğunun takdirini size bırakıyorum.

"Şu anda İstanbul Havalimanı’nın sadece yüzde 50’si inşa edilmiş durumda. İstanbul’daki havalimanlarının kapasitesine baktığınızda, Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha Gökçen Havalimanı şu anda 35 bin yolcu taşıyor. İstanbul Havalimanı’nın mevcut kapasitesi 90 milyon.

"Şu andaki halleri ile birlikte bu üç havalimanının mevcut kapasitesi 220 milyon yolcu iken, İstanbul Havalimanı’nın yapımını tamamlamak için ekstra yeni yatırımın gereksizliği ortada.

Kaftancıoğlu: "İstanbul Havalimanı'nı Katarlı ve Suudi Arabistanlı iş birlikçilerine satmak istiyorlar. Ancak Katarlı ve Suudi Arabistanlı iş birlikçiler ticaretlerini düşünmezler mi? Elbette 'biz bu ülkeyi alırız' diyorlar. 'Ama bizim orayı alabilmemiz için o bölgede başka havalimanı olmamalı, Atatürk Havalimanını kapatmalısınız' diyorlar.

"Millet Bahçesi yapacağız adı altında Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekmek için Atatürk Havalimanı'nı kapatıyorlar. 'Millet Bahçesi yapacağız' diyerek 84 milyonu kandırmayı deniyorlar" dedi.

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