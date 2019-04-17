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Kaftancıoğlu duyurdu: Mazbatamızı alıyoruz

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Kaftancıoğlu duyurdu: Mazbatamızı alıyoruz. 31 Mart'tan bu yana AKP'nin itirazları nedeniyle Ekrem İmamoğlu'na verilmeyen mazbata bugün teslim ediliyor.
Kaftancıoğlu duyurdu: Mazbatamızı alıyoruz

AKP ve MHP'nin itirazlarla tıkadığı süreçte yeni aşamaya gelindi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bugün mazbatası veriliyor.

Maltepe'de sayımın engellemesi nedeniyle birleştirme tutanağı ancak bugün tutulabildi. Tutanakların İstanbul İl Seçim Kurulu'na gelmesinin ardından İmamoğlu için karar yazılacak.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu twitter hesabından "Mazbatamızı alıyoruz..." tweetini paylaştı. 

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