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Kaftancıoğlu: Erdoğan halkla inatlaşıyor; kaybetmeyi öğrenecekler

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CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Hakan Aksay'ın sorularını yanıtladı
Kaftancıoğlu: Erdoğan halkla inatlaşıyor; kaybetmeyi öğrenecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi yaptığı açıklamada "13 - 14 bin oy farkıyla kazandığını söylemeye hiç kimsenin hakkı yok" sözlerini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Hakan Aksay'a yorumladı. 

Kaftancıoğlu AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın 31 Mart akşamı yaptığı "3 bin oyla seçimi kazandık" sözlerini hatırlatarak, " 1994 seçimlerinde Melih Gökçek 6 bin oy farkı ile seçimi almış. Bunu söyleyenlere geçmişi hatırlatırım" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkla inatlaştığını belirten Kaftancıoğlu " Bütün oyların yeniden sayılmasının hukuki dayanağı yok. Oyları on bin kerede saysanız sonuç değişmeyecek.  Sandıkta kaybetmeyi öğrenecekler. Erdoğan halkla inatlaşıyor" ifadelerini kullandı

 

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