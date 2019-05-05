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Kaftancıoğlu- Gökçek' tartışması: Tanıdığım çok iyi göz hekimleri var (video)

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini sosyal medya platformu Twitter üzerinden hedef alan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yanıt verdi.
Kaftancıoğlu- Gökçek' tartışması: Tanıdığım çok iyi göz hekimleri var (video)

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, kendisini sosyal medyadan hedef alan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'e verdiği yanıtta, "Bu sözlerim de 81 milyon eksi 1 kişiye: O bir kişi, vatandaşın fotoşoplu fotoğraflar yerine orijinal fotoğraflarla ilgilendiğini anlamamış hala. Kendisine iletin tanıdığım çok iyi göz hekimleri gözünü 'parsel parsel' düzeltirler" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini sosyal medya platformu Twitter üzerinden hedef alan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yanıt verdi.

 

Kaftancıoğlu, Gökçek'in videosunu paylaşarak, "Bu sözlerim de 81 milyon eksi 1 kişiye: O bir kişi, vatandaşın fotoşoplu fotoğraflar yerine orijinal fotoğraflarla ilgilendiğini anlamamış hala. Kendisine iletin tanıdığım çok iyi göz hekimleri gözünü 'parsel parsel' düzeltirler, ancak diğer defektlerine ise tıp bile çaresiz ne yazık ki" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan ​Gökçek, "Bu sözlerim de Canan Kaftancıoğlu için" notuyla şu videoyu paylaşmıştı:

 

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