Kaftancıoğlu: İstanbul’da rekor katılım bekliyoruz

CHP İstanbul il başkanının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*İstanbul’da 1951 okulda, cezaevi sandıklarıyla birlikte 30 bin 850 sandık ve seyyar sandıklarda vatandaşlarımız oylarını kullandılar. Bugün İstanbul’da bir bahar havası var.

*Görünen o ki İstanbul’da rekor bir katılım bekliyoruz. Türkiye’de de öyle olduğuna dair bilgiler geliyor.

*11 milyon 359 bin 876 seçmenin yüzde 90’ın üzerinde oy kullandığını tahmin ediyoruz.

*Şu ana kadar İstanbul’da oy kullanma sırasında münferit bir iki olayı saymazsak tamamen sorunsuz ve bahar havasında vatandaşlarımız oylarını kullandılar.