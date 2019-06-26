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Kaftancıoğlu montaj tweetlerle yargılanacak

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CHP’nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na “Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlarındanaçılan dava Cuma günü görülüyor.
Kaftancıoğlu montaj tweetlerle yargılanacak

Kaftancıoğlu, 37. Ağır Ceza Mahkmesi’nde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Soruşturmaya tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek “2012’de atılan tweet için 2018’de soruşturma başlatılıyor. İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu bilinçli olarak hedef gösteriliyor. Sahte, içi boş delillerle oluşturulan bir dava ile karşı karşıyayız. Kumpas davaları bir gün gelir çöker.” dedi.

CHP’li Canan Kaftancıoğlu'nun Berkin Elvan'ın ölümü, Gezi olayları, AKP'li bakanlara yönelik yolsuzluk operasyonu gibi toplumsal muhalefetin de tepkisini çeken gelişmelerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları, 31 Mart seçimin ardından yargının gündemine girdi.

Avukatlarının açıklamasına göre, delil olarak gösterilen sosyal medya paylaşımları arasında bilgisayar ortamında üretilmiş sahte tweetler de bulunuyor. Söz konusu soruşturmayı “31 Mart Yerel Seçimleri'nde elde edilen başarı sonrası CHP'ye Canan Kaftancıoğlu üzerinden baskı ve sindirme operasyonu” olarak niteleyen Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, soruşturmanın hukuksuz yürütüldüğünü kaydederek şunları söyledi:

“KUMPAS DAVASIDIR”

“2012'de atılan tweet için 2018'de soruşturma başlatılıyor. İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu bilinçli olarak hedef gösteriliyor. Sahte, içi boş delillerle oluşturulan bir dava ile karşı karşıyayız. Kumpas davaları bir gün gelir çöker.”

Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Ergun Özer ise Canan Kaftancıoğlu'nun 31 Mart seçimindeki başarısından sonra açılan soruşturmanın alel acele iddianameye dönüştürüldüğünü söyledi. Eski paylaşımlar ve retweetlerden, Kaftancıoğlu'na ait olmayan tweetler üretilerek dosyaya konduğunu ifade eden Ergun Özer şunları kaydetti:

KAZANMANIN BEDELİ

“Terör örgütü kampında terörist gibi giyinen, PKK bayrağı önünde poz veren Osman Öcalan'ı TRT'ye çıkaran kişiler hakkında hiçbir işlem yok. Terörist başını yerli ve milli olarak empoze etmeye çalışan kişi hakkında işlem yapılmıyor. Kaftancıoğlu'na, Sakine Cansız için attığı tweet nedeniyle dava açılması hukuk devletine yakışmıyor.

Özellikle bu davanın belli mahkemeye düşmüş olmasının, seçim sürecinde İstanbul'u kazanmış olmanın bedeli olduğunu düşünüyorum.”

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