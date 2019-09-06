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Kaftancıoğlu: O kaybetti, biz kazandık

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Canan Kaftancıoğlu mahkeme çıkışında açıklama yaptı: Kararlar duruşma salonlarında değil Saray odalarında alınıyor.
Kaftancıoğlu: O kaybetti, biz kazandık

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisine verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının ardından açıklamalarda bulundu.

Adliye önünde bekleyenlere seslenen Kaftancıoğlu’nun açıklamalarından başlıklar şöyle:

KARARLAR DURUŞMA SALONLARINDA DEĞİL SARAY ODALARINDA ALINIYOR: Siyasi parti temsilcileri ve yöneticileri, demokratik kitle örgütleri ve sadece İstanbul’dan değil Türkiye’nin güzel memleketimin her yerinden akıp gelen sevgili dostlar. Hepinize merhaba diyorum. Bugün burada yine beni yalnız bırakmadınız. Zulmedenlerin, adaleti yok edenlerin gözlerine kulaklarına bizim bir arada olduğumuzu ve asla ayrılmayacağımızı en açık haliyle yeniden haykırıyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Saatlerce sizlerin burada bekliyor olmanızdan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Ne sizler ne de ben bunu hak ediyoruz. Bir düşünün bu ülkede uzun zamandır herhangi bir mahkeme kararıyla ilgili konuşurken kanunlardan, yargı mensuplarından hatta yasa koyuculardan bile bahsedebiliyor muyuz?

SİVİL VESAYETİN ADI SARAY VESAYETİDİR: 

Hukuk, kanın ve adalet gibi kavramlar bir temenniye dönüştü. Mahkeme kararları kanunlara göre değil siyasi konjonktüre, siyasi iktidarın keyfine göre şekilleniyorsa bu ülkede bütün duruşmalar ne yazık ki formalitedir. Açılan davalarda kararlar duruşma salonlarında değil Saray odalarında alınıyor. Bu ülkede mahkeme kararları kanunlara göre düzenlenmiyor kanunlar verilmek istenen cezalara göre şekillendiriliyor. Adalete susamış sizleri burada mahkûm etmek isteyenler hukuk maskesi takmış mafya yöntemlerini kullanan vesayet odaklarıdır. Yaşanan hiçbir şey tesadüf değil değerli dostlar.  Demokrasi düşmanı bu sivil vesayetin adı Saray vesayetidir. Saray vesayeti halk iradesi ve demokratik siyaset önündeki en büyük engeldir.”

O KAYBETTİ BİZ KAZANDIK:

 Adını tam koymak gerekiyor. İşine gelmezse halk iradesini tanımayan, yargıyı muhalefete karşı sopa olarak kullanan, medyayı tekelleştiren, bürokrasinin tüm kurumlarını partizanca bir hırsla dizayn eden, seçilmişlerin atanmışlar karşısında aciz duruma düşüren saray vesayeti var bu ülkede. Halktan sandıktan karşılık bulamayınca mafya yöntemleriyle siyasete yön vermeye çalışan vesayetçi iktidara karşı mücadelemiz daha yeni başlıyor. Onlar sanıyorlar ki baskı yaptıkça, ceza verdikçe korkacağız, haklarımız elinden alındıkça yılgınlığa düşüp susacağız. Onlar sanıyorlar ki kayyumlarla seçme ve seçilme hakkı gasp edilenler korkacak ve susacak. Saray vesayete son verene kadar bedeli her ne olursa olsun susmayacağız, birlikte mücadele etmekten de geri durmayacağız. İşte bu nedenlerle bu dava da İstanbul’u yeniden halka vermek için yola çıkmış bir il başkanını, aslında halkı cezalandırma davasıydı ve ceza verildi. Ama tekrar ediyorum değerli dostlar o kaybetti biz kazandık.

YEPYENİ BİR MEVSİME GİRDİK:

 Korkutmaya çalışsalar da, inandığımız eşitlik yolundan döndürmeye çalışsalar da sarılmak için uzanan ellerimizi kollarımızı bağlamaya çalışsalar da ne sesimiz kısılır haykırmaktan ne de ruhumuz vazgeçer özgürlükten. Her seferinde buradan açıkça söylüyorum biz yepyeni bir mevsime girdik, ayrımsız bir biz mevsimi başladı. Bu mevsimde ne çiçeklerin açmasını engelleyebilecekler ne de nefes almamıza. Umudumuzu, inancımızı, cesaretimi kırmaya, çatlatmaya çalışıyorlar. Tıpkı toprakta olduğu gibi çatlaklarımızdan kırıldığımız yerlerden çıkacak bizler, bizim gibiler. Bizim bir hayalimiz var; bağımsız ve demokratik bir hukuk devletinin dürüst yurttaşları olarak yaşamak. Eşit ve özgür biçimde kardeşçe yaşamak istiyoruz. Gelecekten emanet aldığımız bu ülkeyi bize armağan edilen bu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak istiyoruz. Hayallerimden de düşüncelerimden de vazgeçmeyeceğim. Bugün burada inanarak ve saatlerce bekleyerek şahsım üzerinden demokrasi mücadelesine verdiğiniz bu destek Türkiye’de hak ve adalet arayışındaki milyonlar için umut ışığıdır. Buraya gelen veya sesimize kulak veren her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

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