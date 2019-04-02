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Kaftancıoğlu sayılan oylarda "Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4960 artacak"

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Kaftancıoğlu sayılan oylarda "Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4960 artacak"
Kaftancıoğlu sayılan oylarda "Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4960 artacak"

Kaftancıoğlu, geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu sayılan oylarda "Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4960 artacak"Canan

İstanbul'da 300 sandıkta hata tespit ettik ve bu sandıklara itiraz ettik.

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