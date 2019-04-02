Kaftancıoğlu, geçersiz oyların sayılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu sayılan oylarda "Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4960 artacak"Canan
İstanbul'da 300 sandıkta hata tespit ettik ve bu sandıklara itiraz ettik.
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"Ekrem İmamoğlu'nun oyu 4960 artacak"— Yol TV (@YolTV) 2 Nisan 2019
Canan Kaftancıoğlu, geçersiz olayların sayılmasıyla ilgili açıklama yaptı pic.twitter.com/PqWoCGzhTm
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