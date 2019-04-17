Kaftancıoğlu: Seçimin tekrarını gerektirecek belge yok

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının önünde herhangi bir engel olmadığını belirtirken AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği dilekçeyi değerlendirdi. Kaftancıoğlu, seçimin tekrarını gerektirecek bir belge olmadığını vurguladı.

"CHP İstanbul İl Başakanı Canan Kaftancıoğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' programına konuk oldu. Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki oy farkı 13 bin 785. Bugün itibarıyla mazbatanın alınmasında hiçbir engel yoktur.

Dilekçede 'tam kanunsuzluk' deniyor ama somut değil.

Seçimin tekrarını gerektirecek belge yok. İstanbul'daki seçim yüzde 100 temiz bir seçimdir. Bu seçim Türkiye'deki tüm seçimler kadar temizdir."