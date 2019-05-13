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Kaftancıoğlu: Sevgili İstanbullular;Seçmen listelerinde adımız görünmüyor diye kaygılanmakta haklısınız

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Kaftancıoğlu: Sevgili İstanbullular;Seçmen listelerinde adımız görünmüyor diye kaygılanmakta haklısınız
Kaftancıoğlu: Sevgili İstanbullular;Seçmen listelerinde adımız görünmüyor diye kaygılanmakta haklısınız

İşte o açıklama;

Sevgili İstanbullular;Seçmen listelerinde adımız görünmüyor diye kaygılanmakta haklısınız çünkü her şeyi yapabileceklerini biliyoruz. Ancak rahat olun aynen 31 Mart öncesinde olduğu gibi tüm detayların yakın takipçisiyiz bir kez daha oyunlarını bozarak oylarınıza sahip çıkacağız

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