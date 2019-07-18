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Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı

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Duruşma savcısı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle bugün İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşma savcısı, Kaftancıoğlu'nun 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak', 'kamu görevlisine hakaret', 'Türkiye Cumhuriyeti devleti askeri teşkilatını aşağılamak' suçlarından 4 yıl 10 aydan 17 yıl kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

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