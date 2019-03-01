Kagawa’dan güldüren hamam anısı: Japon bir futbolcu geldi biliyor musun?

Hamama gitmeyi çok sevdiğini belirten Kagawa, "Gittiğim bir hamamda, beni tanımayan bir kişi 'Son zamanlarda Beşiktaş'a Japon bir futbolcu geldi, sen biliyor musun?' diye sordu. 'İyi bir oyuncuya benziyor' diye cevap verdim" dedi.

Beşiktaş kulüp dergisine konuşan siyah-beyazlı takımın Japon oyuncusu Kagawa, hamam anısıyla okuyucuları güldürdü.

Yıldız oyuncu, "Boş zamanlarımda genellikle alışverişe gitmeyi çok seviyorum, gezmeyi de aynı şekilde. Ama bunların dışında en çok hem kaldığım otelde hem diğer yerlerde hamama gitmeyi çok seviyorum. Hatta son zamanda başımdan geçen komik bir anım oldu. Gittiğim bir hamamda, beni tanımayan benim de tabii ki tanımadığım bir Türk, 'Sen Japon musun?' diye sordu. Daha evvel de söylediğim gibi sadece 'Japon'um' demem bile, onun kafasında çok çalışkan, çok ciddi olduğum fikrini uyandırdı ve bunları ondan duymak çok mutlu etti beni. En önemlisi, o hamamda karşılaştığım kişi 'Son zamanlarda Beşiktaş'a Japon bir futbolcu geldi, sen biliyor musun?' diye sordu. 'İyi bir oyuncuya benziyor' diye cevap verdim ve konuyu öyle kapattık. Hamamdan ayrılırken en son dayanamadım ve 'Az evvel bahsettiğin o futbolcu benim' dedim" ifadelerini kullandı

'TSUBASA'DAN ETKİLENDİM'

Kagawa, ayrıca futbol serüvenine başlamasıyla ilgili olarak da "Japonya'daki tüm çocuklar gibi ben de Tsubasa'dan çok etkilendim. Benim futbola başladığım zamanlarda Japon profesyonel ligi, J Lig yeni başlamıştı. Onun etkisi çok fazla oldu. Beşiktaş'tan gelen teklif inanılmaz ciddi ve samimi bir teklifti. Maçları izlediğim zaman buradaki atmosferi gördüm. Atmosferin çok etkili olduğunu söyleyebilirim" dedi.