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Kağıt sanatçılarından Paylaşım Mutfağı’na katkı

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Projenin ikinci ayağı olan sergi organizasyonu yine Rüstem Kitabevi’nde yapılmıştı.
Kağıt sanatçılarından Paylaşım Mutfağı’na katkı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 29 Şubat’ta Rüstem Kitabevi’nde projenin birinci ayağı olan çalıştay ile geri dönüşümlü kâğıtlardan oluşan kalemler yapılmış, ardından da farklı etkinliklerle renklendirilmişti.

Projenin ikinci ayağı olan sergi organizasyonu yine Rüstem Kitabevi’nde yapılmıştı.

AÇIK ARTIRMADA 5 BİN TL GELİR ELDE EDİLDİ

Üçüncü ve son ayak olan açık artırma ise COVID-19 süreci nedeni ile ertelenmişti. Müzayede konusunda yeni tarihin belirlenmesinin ardından LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte İnci Kansu, İsmet Tatar, Emel Samioğlu, Heidi Trautman, Mine Korudağ, Eser Keçeci, Kemal Behçet Caymaz, Gökçe Keçeci, İmge Tonyalı, Elvan Şenkayalar, Bedia Kale, Roya Alageheband, Omid Kalantar Motamedi, Mandana Mehrnia, Özge Yücesoy, Mustafa Öztunç, Emine Karpazlı,  Fatma Nur Özoğul, Zeynep Alkan, Asrın Yıkıcı, Yaren Esendağlı, Hatice Tezcan ve Tünay Özyay tarafından yapılan kalemler açık artırma ile satıldı.

Sanatçıların ürünleri bir hafta boyunca Rüstem Kitabevi’nde satılmaya devam edecek.

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