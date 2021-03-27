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Kağıt toplayan sığınmacıyı darp edip motosikletini yakan saldırganlar serbest bırakıldı

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Antalya'da 3 gün önce hurda kağıt toplayan Suriyeli sığınmacı genci darp eden ve motosikletini kamyonetle ezdikten sonra yakan 3 kişi serbest bırakıldı.
Kağıt toplayan sığınmacıyı darp edip motosikletini yakan saldırganlar serbest bırakıldı

Antalya'da 21 Mart gecesi hurda kağıt toplayan Suriyeli sığınmacı H.İ.'yi darbeden ve motosikletini kamyonetle ezdikten sonra yakan 3 kişiden 2'si savcılık, diğeri ise çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

 

Suriyeli sığınmacı H.İ. hurda kağıt toplamak için motosikleti ile birlikte bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı. Bu sırada Ömer B. (18) yönetimindeki 07 BVR 49 plakalı kamyonet, H.İ.'nin motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç., H.İ.'yi yumruk, taş ve sopa ile darp etti. H.İ. başına aldığı darbelerle baygınlık geçirdi. Saldırganlar sığınmacının motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yaktı. Çevredekilerin tepkisi üzerine saldırganlar kaçtı.

Hastanede tedaviye alındı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.İ., sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, görgü tanıkların verdiği eşkal doğrultusunda saldırganların Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç. olduğunu belirledi. Ekipler plakası belirlenen kamyoneti, Fener Mahallesi 1907 Sokak’ta park halinde bulundu. Çevrede yapılan aramalarda Ömer B. 1907 Sokak’ta, Ali R. ise 1977 Sokak üzerinde yakalandı. Diğer şüpheli Hakan Ç. ise dün yakalanarak gözaltına alındı.3 saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Ömer B. ile Hakan Ç. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Ali R. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 

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