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Kağıthane'de polis ekiplerinden operasyon

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Kağıthane'de polis ekiplerinden operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Nurtepe ve Çağlayan başta olmak üzere ilçenin birçok mahallesinde arama yapıldı.

Zırhlı araçların da kullanıldığı operasyona Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ile Uyuşturucuyla Mücadele Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Söz konusu adreslerde uzun süre arama yapan ekipler daha sonra ayrıldı. Operasyonun içeriği, aramalar ve gözaltı konusunda bilgi verilmedi.

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