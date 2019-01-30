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“Kâğıttan Esintiler” sergisi DAÜ'de

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İnci Kansu’nun onursal başkanlığını yaptığı Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği ile  Uluslararası Kâğıt Sanatçıları Derneği’nin (IAPMA) katkılarıyla ilk kez KKTC’ye gelen “Kâğıttan Esintiler” başlıklı gezici sergi Gazimağusa’nın ardından Lefkoşa'da da olacak
“Kâğıttan Esintiler” sergisi DAÜ'de

 İnci Kansu’nun onursal başkanlığını yaptığı Kıbrıs Kâğıt Sanatçıları Derneği ile  Uluslararası Kâğıt Sanatçıları Derneği’nin (IAPMA) katkılarıyla ilk kez KKTC’ye gelen “Kâğıttan Esintiler” başlıklı gezici sergi Gazimağusa’nın ardından Lefkoşa'da da  sergilenecek.

 

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 30 Kasım-28 Aralık 2018 tarihlerinde Gazimağusa’da sergilenen Kâğıttan Esintiler Sergisi’nin ikincisi, 4 Şubat Pazartesi akşamı saat 18.00’de, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek açılış töreni ile sergilenmeye başlayacak.

 

Sergi, 15 Şubat’a kadar hafta içi mesai saatlerinde gezilebilecek.

 

2016 yılının nisan ayında başlayan “Kâğıttan Esintiler” gezici sergisi, bugüne dek Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, İsrail, Polonya ve İsveç gibi ülkelerde sergilenmiş, büyük ilgi görmüştü.

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