“Kağıttan Esintiler” sergisi DAÜ’de sanatseverlerle buluştu

Akdeniz’in incisi olan Kıbrıs’ta sanata ve sanatçıya daima değer veren bir kurum olarak ön plana çıkan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), yerel sanat etkinliklerinin yanı sıra, uluslararası etkinliklere de paydaş olmayı sürdürüyor. Pek çok Avrupa ülkesini gezen ve bu yıl yerel sanatçımız İnci Kansu’nun onursal başkanlığını yaptığı Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği ile International Association of Hand Papermakers and Paper Artists – Uluslararası Kağıt Sanatçıları Derneği’nin (IAPMA) katkılarıyla ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen “Inspired by Paper – Kağıttan Esintiler” başlıklı gezici sergi, DAÜ ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

Söz konusu serginin açılış töreni, 30 Kasım 2018 Cuma günü, saat 18:00’de, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene; DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, DAÜ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) Sanat Koordinatörü ve Sergi Kuratörü Zehra Şonya, IAPMA Sergi Sorumlusu Helene Tschacher ile Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Başkanı İsmet Tatar’ın yanı sıra sanatçılar ve sanatseverler de katıldı.

“Destek Veren Herkese Teşekkür Ediyorum”

Törenin açılışında konuşan Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği Başkanı İsmet Tatar, “Üyesi olduğumuz IAPMA’nın 30. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ve iki yıldır Avrupa’nın çeşitli galeri ve müzelerinde dolaşan sergiyi Kıbrıs’a getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje KKTC, DAÜ ve IAPMA iş birliğinde gerçekleşmiştir. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.IAPMA Sergi Sorumlusu Helene Tschacher de serginin Kıbrıs’a gelmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade ederek tüm katılımcılara ve DAÜ’ye teşekkür etti. DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da yaptığı konuşmada, “DAÜ’nün ev sahipliğinde emeği geçen Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’ne ve Kıbrıs’ta sanatın bu şekilde yaşatılması için çaba harcayan İsmet Tatar ve yol arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

15 Şubat’a Kadar Ziyarete Açık

Sergi 28 Aralık 2018 tarihine kadar hafta içi günlerde, 10:00 – 13:00 ve 14:00 – 17:00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Öte yandan serginin ikinci ayağı ise 4 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00’de, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılacak. İkinci sergi ise 15 Şubat 2019 tarihine kadar hafta içi mesai saatlerinde gezilebilecek.

2016 yılının Nisan ayında başlayan “Inspired by Paper – Kağıttan Esintiler” gezici sergisi, bugüne dek Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, İsrail, Polonya ve İsveç gibi ülkelerde sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştü. 1986 yılında Almanya’nın Düren kentinde kurulan IAPMA’nın başkanlığını 2015 yılından beri Nicole Donnelly sürdürüyor. Sergi Sorumluluğu’nu ise ünlü sanatçı Helene Tschacher yürütüyor.