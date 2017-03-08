 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.422
  • Altın 145,131
  • Dolar 3,7322
  • Euro 3,9385
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Kahraman TBMM Genel Kurulunda

»
Kahraman TBMM Genel Kurulunda
Yaklaşık iki aydır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören TBMM Başkanı Kahraman, Meclis mesaisine TBMM Genel Kurulunu açarak başladı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarıların görüşüleceği TBMM Genel Kuruluna katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle 29 Aralık 2016 tarihinde Güven Hastanesine kaldırılan Kahraman, yaklaşık iki ayın ardından Meclis mesaisine genel kurulu açarak başladı.

"Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisiyle 30 Aralık 2016'da ameliyat edilen Kahraman, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından 14 Ocak 2017 tarihinde eve geçmiş ve tedavisine burada devam edilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türk bilim kadınına 'Yükselen Yetenekler' ödülü08 Mart 2017 Çarşamba 16:03
  • Bakan Kaya fabrika işçisi Elvan Mutlu'nun cenaze törenine katıldı08 Mart 2017 Çarşamba 15:57
  • 'Rekortmen anne' olabilmek için nefes tutuyor08 Mart 2017 Çarşamba 15:56
  • Kahraman TBMM Genel Kurulunda08 Mart 2017 Çarşamba 15:55
  • CHP’li Levent Gök’ten 8 Mart sürprizi08 Mart 2017 Çarşamba 15:47
  • PYD'den Türkiye'ye: Suriye'yi yıkmak isteyen varsa, Şam'a gitmelidir08 Mart 2017 Çarşamba 15:31
  • Bilgi Üniversitesi'ndeki 8 Mart etkinliğinde kadınlara bıçaklı ve tekbirli saldırı!08 Mart 2017 Çarşamba 15:24
  • İş başvurusuna giderken hayat kurtaran kişiye iş ödülü08 Mart 2017 Çarşamba 15:19
  • Türkiye ABD merkezli yardım kuruluşu Mercy Corps'un faaliyetini durdurdu08 Mart 2017 Çarşamba 15:12
  • Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na: 7 seçim kaybetmişsin hâlâ tek adamsın08 Mart 2017 Çarşamba 14:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti