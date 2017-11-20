 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 103.912
  • Altın 161,013
  • Dolar 3,9233
  • Euro 4,6062
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAAlmanya'da koalisyon görüşmeleri çöktü

Kahraman, tekrar Meclis Başkanı seçildi

»
Kahraman, tekrar Meclis Başkanı seçildi
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, 26. Dönem 2. Devre için Meclis Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289 oy alarak yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 509 milletvekili katıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman 289, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel 124, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak 37, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan 36, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu 7 oy aldı. 16 oy da geçersiz sayıldı. Buna göre, Kahraman, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti19 Kasım 2017 Pazar 12:57
  • Stoltenberg, Erdoğan'dan bizzat özür diledi19 Kasım 2017 Pazar 12:52
  • NATO: Erdoğan ve Atatürk'ü hedef seçen subay ve teknisyen kovuldu17 Kasım 2017 Cuma 15:04
  • Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gel, karizmanı çizeyim17 Kasım 2017 Cuma 14:22
  • Kelepçeli radikal İslamcı Türkiye'ye geçti17 Kasım 2017 Cuma 14:18
  • Erdoğan: NATO tatbikatından 40 askerimizi çektik17 Kasım 2017 Cuma 14:15
  • NBC'nin iddiası: Reza Zarrab itirafçı oldu17 Kasım 2017 Cuma 10:29
  • Erdoğan-Putin: 10 gün içinde ikinci görüşme16 Kasım 2017 Perşembe 16:50
  • AB: Türkiye ile mülteci anlaşması işliyor16 Kasım 2017 Perşembe 16:46
  • Türk diplomatların yüzde 25'i ihraç edildi16 Kasım 2017 Perşembe 16:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti