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Kahramanmaraş depremi: Can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 Şubat itibarıyla 40 bin 642'ye yükseldi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, arama- kurtarma çalışmalarında büyük oranda sona gelindiğini söyledi.
Kahramanmaraş depremi: Can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarının 98 binada devam ettiğini söyleyen Sezer, "Kahramanmaraş'ta 19 binamız kalmış durumda, Adıyaman'da da Çınar Sitesi'nde çalışmalar devam ediyor. Arama- kurtarma çalışmaları yarın akşam büyük oranda sonlandırılmış olacak" dedi.

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, depremden sonra kentte yıkılan binalara ait enkazların Pazar günü kaldırılmaya başlanacağı bildirildi.

Depremler neticesinde 100 binden fazla kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 6 bin 108 kişinin tedavisine hastanelerde devam edildiğini söyledi.

Hatay'da açıklamalarda bulunan Bakan Koca, taburcu edilen hasta sayısını 13 bin 612 olarak açıkladı.

Afetten etkilenen şehirlerde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısının ise ilk 12 günde 962 bin 482'ye ulaştığını söyleyen Koca, "Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cuma günü, depremlerden etkilenen illerde, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü enkaz sayısının 200'ün altına düştüğünü açıkladı.

Enkazlarda arama kurtarma çalışmaları sürerken ayakta kalan binalarda hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Cuma günü, deprem bölgesinde yapılan inceleme için “84 bin 726 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik” dedi.

Bakan Kurum yaklaşık 685 bin binada inceleme yapıldığını kaydetti.

Kurum ayrıca depremden etkilenen bölgelerde inşa edilecek kalıcı konutlar için yeni yerleşim alanlarının düşünüldüğü ve konu hakkında çalışmalar yapıldığını söyledi.

Bilim insanları yeni konutlar yapılmadan önce zemin etüd çalışmalarının yapılması ve fay hatlarının üzerine inşadan kaçınılması konusunda uyarıyor.

14 Şubat'taki Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerde yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi inşa edilen binalar olduğunu söyledi.

Erdoğan depremzedelerden 890 bin kişinin kamu yurtlarına, 50 bin kişinin de otellere yerleştirildiğini, toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 16 Şubat'taki açıklamasında yerel ve uluslararası kuruluşlar tarafından bölgeye yaklaşık 387 bin çadır sevk edildiğini ve bunların172.265’inin kurulduğunu duyurdu. Bölgeye 3 milyondan fazla da battaniye sevk edildi.

Fakat 17 Şubat'ta yardım gruplarından çadır, battaniye, temizlik ürünleri ve gıda ihtiyaçlarına dair çağrılar devam etmekteydi.

AFAD, bölgeden tahliye edilen kişi sayısını ise 216 bin 347 olarak duyurdu.

Kurumun açıklamasında göre, depremlerin ardından 4 bin 323 artçı depremin meydana geldi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yıkılan binalarda sorumluluğu olan 134 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 17 Şubat'ta, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan 117 kişiden 21 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle bir milyar dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için bazı TV kanalları ile radyolar 'Türkiye Tek Yürek' ortak yayınıyla bağış topladı.

Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'dan 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan yayında sanat, iş ve spor dünyasından isimler ile vatandaşların yanı sıra siyasiler, resmi kurum temsilcileri, bankalar da çeşitli miktarlarda bağışta bulunacaklarını açıkladı.

Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı. SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyonun üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası'nın 30 milyar lira bağışta bulunacağını söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) haberine göre, kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira bağış sözü verdi.

Türkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira bağışlayacağını açıklarken, BAYKAR, Türk Telekom, TMSF, THY, Borsa İstanbul Grubu ve Türkiye Sigorta da 2 milyar lira, Ziraat Katılım 1 milyar lira bağış sözü verdi.

Bağış kampanyası, eleştiri de aldı.

Merkez Bankası, "bağış" adı altında "devletin parasını devlete verdiği" gerekçesiyle eleştirildi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Sevgili Beşli Çeteler, Bu akşamki bağış performansınız gözlerimi yaşarttı. Dekontları mutlaka saklayın; onları 418 milyar dolarlık borcunuzdan düşeceğim" diye yazdı.

Depremzedelere yaptığı yardımlarla bilinen Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yayına bağlanmak istediğini ancak katılamadığını belirterek 500 bin TL bağış yaptığını açıkladı.

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