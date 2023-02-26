Kahramanmaraş depremlerinde son durum: Can kaybı 44 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde 43 binden fazla insan hayatını kaybetti.
En çok yıkımın yaşandığı Hatay ve Kahramanmaraş dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarına son verildi.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 10 ilde 43 binden fazla insan hayatını kaybetti.
En çok yıkımın yaşandığı Hatay ve Kahramanmaraş dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarına son verildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.