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Kahramanmaraş merkezli depremlerde açıklanan can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde açıklanan can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde açıklanan can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 932'ye yükseldiğini duyurdu.

Süleyman Soylu, bugün Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Soylu, şunları söyledi:

“Şu ana kadar, AFAD tarafından toplam 411 bin çadır dağıtıldı. Bunların dağıtılmasına devam ediliyor. Bu ayın sonuna kadar da 300 bin çadır daha dağıtılacak. Toplam 700 bin rakamına, çadır olarak çıkmış olacağız. Malatya’da kurulan çadır sayısı 53 bin.

Şu anda 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların da 6 bin 265’i yabancı uyruklu. Yani Suriye dahil başka ülkelerin tabiiyetine mensup olan vatandaşlar. Şu ana kadar da gerek DNA’sı gerek parmak izi alınan ve araştırılması yapılan bin 619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Yakınını bulamayan, emniyetimize toplam başvuru sayısı ise 264. Bunun içinde yetişkin de çocuk da var.” (ANKA) 

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