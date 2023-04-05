Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 399’a yükseldi

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Can kaybının 50 bin 399’a yükseldi. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir.” diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetinde 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİ SAYISI 50 BİN 399’A YÜKSELDİ

Son duruma ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Can kaybının 50 bin 399’a yükseldi. Vefat az açıklanıyor sözleri spekülasyon, kimliklendirme sürüyor, sayı güncellenebilir.” dedi.

“HATAY ESKİSİNDEN GÜÇLÜ ŞEHİR OLACAK”

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay hakkında da açıklamalarda bulunan Soylu, “Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız. Hatay eskisinden güçlü şehir olacak. Antakya’nın yüzde 80’i bomboş olacak, Hatay tarımdan ekonomiye kadar ihya olacak.” açıklamasında bulundu.

“EVİ YIKILAN VE YAKINI ÖLEN ÖNCELİKLİ OLACAK”

Kira yardımı almayan vatandaşların konteynere yerleştirileceğini söyleyen Bakan Soylu, “Evi yıkılan ve yakını ölen öncelikli olacak” dedi.