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Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ta merkez üssü Andırın olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapıldı.

Merkez üssü Andırın ilçesi olan sarsıntı saat 05.32'de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.

Deprem, 7,08 kilometre derinlikte meydana geldi.

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