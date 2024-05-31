Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem

Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapıldı.
Merkez üssü Andırın ilçesi olan sarsıntı saat 05.32'de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.
Deprem, 7,08 kilometre derinlikte meydana geldi.
Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapıldı.
Merkez üssü Andırın ilçesi olan sarsıntı saat 05.32'de kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,9 olarak açıklandı.
Deprem, 7,08 kilometre derinlikte meydana geldi.
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