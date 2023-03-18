Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 08.14'te meydana gelen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.