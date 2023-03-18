Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Saat 08.14'te meydana gelen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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