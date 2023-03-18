  • BIST 5.136,44
  • Altın 1215.998
  • Dolar 19.0029
  • Euro 20.2613
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

»
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 08.14'te meydana gelen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,5 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sandık kurullarının görev ve yetkileri belirlendi17 Mart 2023 Cuma 18:40
  • ORC açıkladı... "Bu Pazar seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?"17 Mart 2023 Cuma 18:04
  • Deprem bölgesini vuran sel felaketinde can kaybı 18'e ulaştı17 Mart 2023 Cuma 16:18
  • Avrupa basınından çarpıcı seçim yorumu: Erdoğan kaybederse Türk dış politikası nasıl yol alacak?17 Mart 2023 Cuma 13:26
  • HaberTürk yazarı Sarıkaya: Son 10 yılın en düşük bürokrat aday adaylığı başvurusuna tanıklık ettik, bu da gösteriyor ki hiçbiri kendini riske sokmak istemedi17 Mart 2023 Cuma 12:40
  • EuroPoll Araştırma'nın mart ayında yaptığı ankete göre, Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 13 puan önünde yer alırken CHP birinci parti oldu.17 Mart 2023 Cuma 12:29
  • YSK’nın sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösteren genelgesi Resmi Gazete’de17 Mart 2023 Cuma 11:25
  • Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC dönüşünde konuştu: Çocukların katilleri belli, hesabını soracağım16 Mart 2023 Perşembe 23:41
  • Oktay: İsias otelle ilgili soruşturma titizlikle sürüyor16 Mart 2023 Perşembe 18:15
  • Erdoğan: KKTC'nin tanınması ve kısıtlamaların kaldırılması için mücadeleyi sürdüreceğiz16 Mart 2023 Perşembe 15:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti