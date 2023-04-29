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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.55'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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