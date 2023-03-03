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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem

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AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Kahramanmaraş'ta saat 05.53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.

6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı depremler sürüyor.

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