Kahramanmaraş'ta sabaha karşı 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.
6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı depremler sürüyor.
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