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Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti

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Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan turkuaz renkli Yeşilgöz Gölü, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bulanıklaştı.
Kahramanmaraş'taki Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti

Yeşilgöz Gölü'nün rengi depremlerin ardından değişti

Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan turkuaz renkli Yeşilgöz Gölü, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kahverengiye dönüştü.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde bulunan gölün rengi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kahverengiye dönüştü.

"Göl karstik bir su kaynağı"

Jeoloji mühendisi Mehmet Kuruçay, AA muhabirine, Yeşilgöz Gölü'nün karstik bir su kaynağı olduğunu belirtti.

Karstik kaynakların etrafında bulunan, karstik boşluklarda zaman içinde biriken kil malzemelerin deprem sırasında sarsıntı dolayısıyla kaynağın aktığı kısımlara, kanallara dolduğunu, bulandığını anlatan Kuruçay, "Bunun haricinde kaynaklar bir müddet kaybolur, su yön değiştirir. Su, karstik boşlukları ve mağaraları doldurur, ondan sonra tekrar çıktığı noktadan tekrar akar." diye konuştu.

Yeşilgöz ve çevresindeki kaynaklarda da benzer durum yaşandığını belirten Kuruçay, "Bunun için telaşlanacak bir şey yok, bu depremden dolayı olan bir hadisedir. Endişelenmeye gerek yok, bu kaynaklar eski halini alacaktır. Bünyesine aldıkları kil ve rüsubatları deşarj ettikten sonra, dışarı attıktan sonra tekrar eski haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok şiddetli depremlerle karşı karşıya kaldık"

Tekir Mahallesi Muhtarı Ali Akkoyun ise Yeşilgöz Gölü'nün doğa harikası bir yer olduğunu söyledi.

Çok şiddetli depremlerle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Akkoyun, depremlerin ilk günlerinde su kaynağının seviyesinin düştüğünü dile getirdi.

Gölü yeniden turkuaz renkte görmeyi arzu ettiklerini belirten Akkoyun, "Yeşilgöz şimdi bulanık, çamur göz oldu. Yine de akması bizleri mutlu etti." dedi.

Akkoyun, bölgedeki artçı sarsıntıların devam ettiğini belirterek, suyun yavaş yavaş akmaya başladığını söyledi.

Yeşilgöz Gölü'nü ziyaret eden vatandaşlardan Necmettin Küpeli de "Çamurlu bir şekilde akıyor. Tabii burayı görünce üzüntü içerisindeyiz. Artçı depremler azalırsa inşallah düzelmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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