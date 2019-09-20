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Kahvaltı etmeyen çocuklar derslere daha ilgisiz ve başarısız oluyorlar

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LAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Akademisyeni çocuk beslenmesinde kahvaltının önemine değindi
Kahvaltı etmeyen çocuklar derslere daha ilgisiz ve başarısız oluyorlar

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Nazal Bardak Perçinci, “Çocuklar için en önemli öğün kahvaltıdır” diyerek, çocuk beslenmesinde kahvaltının öneminden ve çocuklara mutlaka kahvaltı yaptırılmasının gerekliliğinden bahsetti.

   “Kahvaltı başta çocuklar olmak üzere herkes için en önemli öğündür. Çocukların düzenli kahvaltı etmemesi sonucunda büyüme ve gelişmelerinde gerileme, okul ve sosyal aktivitelerde performans düşüklüğü, dikkat dağınıklığı gibi önemli sorunlar ortaya çıkar” diyen Perçinci, güne iyi bir başlangıç, daha zinde ve uyanık olmak için her sabah düzenli olarak kahvaltı alışkanlığı kazanılmasının gerekliliğine dikkat çekti.

 

Çocukların sağlıklı beslenmeleri için kahvaltı gerekli bir öğün

   Perçinci, “Çocukların büyüme ve gelişmesi için yeterli ve dengeli beslenmenin kuşkusuz önemi çok büyük. Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme dört temel besin grubunda bulunan besinlerin her öğün yeterli miktarda tüketilmesi ile mümkündür. Sağlıklı beslenmenin en önemli noktalarından bir diğeri de öğünlerin düzenidir” diyerek, günde 3 ana öğün ve üç ara öğün olacak şekilde az ve sık aralıklarla beslenmek metabolizmanın daha düzenli çalışmasını sağlayarak sağlıklı büyüme ve gelişmeyi sağladığını ifade etti.

 

  Kahvaltının çocuklar tarafından kesinlikle atlanmaması gereken ve sağlıklı beslenmeleri için de gerekli olan bir öğün olduğuna vurgu yapan Perçinci, “Kahvaltı beyine enerji kaynağı sağlayarak, öğrenmeyi olumlu yönde etkiler. Kahvaltı öğrencinin beslenme durumunu iyileştirmekte, beynin açlık durumunda yetersiz olan enerji gereksinmesini karşılamakta ve derse devam durumunu iyileştirmektedir. Kahvaltı etmeyen çocukların derse konsantrasyonları azalmakta, verilen bilgileri sonradan anımsayabilme performansları düşmektedir” dedi.

 

“Kahvaltı öğünü abur cubur besinlerle asla geçiştirilmemelidir” diyen Perçinci, çocuklar için sağlıklı kahvaltı menülerinden örnekler verdi:

 

  • Peynirli omlet, Ekmek, Domates-biber, Meyve suyu (taze sıkılmış veya %100 m.suyu)
  • Beyaz peynir, Zeytin, Reçel veya bal-tereyağ, Ekmek, Domates, 1 bardak süt
  • Haşlanmış yumurta, Krem peynir sürülmüş ekmek, 1 bardak süt
  • Ev yapımı az şekerli cevizli-havuçlu kek, 1 bardak süt

 

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