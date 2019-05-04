Kahvaltılık sos tarifi muazzam kahvaltılık!

Kahvaltılık sos nasıl yapılır? Malzemeleri neler?Kahvaltı ya da ekmek üstü bir şeyler atıştırmak istediğinizde size alternatif olacak bu lezzete bayılacaksınız!

Günün en önemli lezzeti hiç kuşkusuz kahvaltıdır. Hele bir de haftasonu olduğu zaman kahvaltıların tadına doyum olmuyor. Domates, biber ve soğanın ağır ağır pişmesiyle ortaya çıkan bu enfes sos tarifi neredeyse tek başına bir kahvaltı olabilir. Özellikle kızarmış ekmeğin üzerine çok yakışan bu lezzete siz de kahvaltı sofralarınızda mutlaka yer açmalısınız? Peki kahvaltılık sos nasıl yapılır? Malzemeleri neler? diyorsanız gelin hep beraber öğrennelim. İşte size parmakalarınızı yedirecek kahvaltılık sos tarifi. Şimdiden afiyetler olsun...

MALZEMELER:

1,5 kilogram domates, 4 adet kapya biber, 6 adet sivri biber, 5 diş sarımsak

4 yemek kaşığı sirke, 1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1/2 tatlı kaşığı kaya tuzu, 1 tutam maydanoz

HAZIRLANIŞI:

Domateslerin kabuklarını soyup, robottan geçirin. Robotta çektiğiniz domatesleri bir tencereye alın ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kapya ve sivri biberleri de robottan çekip kaynamaya başlayan domateslerin içine ilave edin. Ezilmiş sarımsakları da ekledikten sonra suyunu çekmeye bırakın. Suyunu çekip koyulaşmaya başladıktan sonra sirke, zeytinyağı ve tuzunu ilave edip, ocağın altını kapatın. Son olarak ince doğranmış maydanozları da ilave ettikten sonra karıştırın.

Saklamak istediğiniz kavanozlara kahvaltılık sosunu doldurun ve kapaklarını kapatıp ters çevirin. Soğuduktan sonra kahvaltılarda, ekmek üstüne sürerek servis edebilirsiniz.