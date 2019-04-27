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Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir

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Kahvaltı çoğu zaman günün en önemli öğünü olarak anılır. Yapılan bir araştırmaya göre ise kahvaltı öğünü hayatınızı bile kurtarabilir.
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir

Bu hafta içinde Amerikan Kalp Hastalıkları Fakültesi (American College of Cardiology) tarafından açıklanan bir araştırmada, kahvaltıyı atlamanın kalp ve damar hastalıkları yüzünden ölüm riskini artırdığı belirtildi.

Ancak araştırmaya karşı çıkanlar da var.

Farklı Amerikan üniversitelerinden araştırmacıların katıldığı deneyde, 1974-1988 yılları arasında 40-75 yaş arası 6.550 yetişkin incelendi.

Katılımcılara hangi sıklıkla kahvaltı ettikleri soruldu.

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